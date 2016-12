UFC Dana White ironiza Floyd Mayweather

por ataques a McGregor

Bem-humorado durante uma passagem por Nova York nesta semana, o presidente do UFC, Dana White, se divertiu ao falar sobre uma possível luta de boxe entre Conor McGregor, estrela da companhia que comanda, e o já aposentado Floyd Mayweather, invicto nos ringues. Ao site “TMZ”, Dana brincou com as ameaças que o ex-pugilista tem feito ao irlandês.

- Floyd é desta altura (e aponta para o chão), suas mãos são como um amendoim frágil, ele tem que envolvê-las um milhão de vezes para não quebrar. É melhor Floyd esperar que Conor não o encontre na rua. Deixe-me lhe dizer, Conor não só vai chutar sua bunda, ele vai chutar o (palavrão) de todos os seus seguranças também - disse Dana White aos risos.

- Adoraria estar lá quando Floyd tentasse bater Conor McGregor. Prometo a você, que Floyd nunca vai tentar subir e bater em Conor McGregor, e você sabe disso também. Isso (a luta) nunca vai acontecer - completou.

Mayweather se aposentou com um recorde perfeito de 49 vitórias e nenhuma derrota na carreira, mas Dana White acredita que, se ele quiser manter essa reputação, não deveria mexer com o campeão dos leves do UFC.

- Não sei se ele terminou (a carreira). Provavelmente ele pode voltar e ter uma luta de boxe. Eu não tiro o que Floyd conseguiu no boxe, mas ele está pisando acima se está pensando que vai bater no Conor.

JOANNA JEDRZEJCZYK SE VESTE DE ALCE

Em tempos natalinos, a campeã do peso-palha do UFC Joanna Jedrzejczyk arrumou um tempo na concorrida agenda para ajudar o próximo. Ela se vestiu de “alce” e foi a um hospital infantil na cidade polonesa de Olsztyn nesta última sexta-feira, como parte da Fundação “Cancer Fighters”.

- Dia fantástico com a fundação Cancer Fighters num hospital em Olsztyn - postou a polonesa, que lutou em novembro, quando defendeu o título com sucesso contra a compatriota Karolina Kowalkiewicz.