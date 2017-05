UFC Dana White anuncia acerto com McGregor para luta com Mayweather

O esperado duelo entre Conor McGregor e Floyd Mayweather está mais perto de sair do papel. Em entrevista concedida na "TNT" americana após a vitória Cleveland Cavaliers sobre o Boston Celtics (117 a 104) pelos playoffs da NBA na noite desta quarta-feira, Dana White revelou que acertou contrato com o campeão peso-leve do UFC, porém ressaltou que ainda falta selar o compromisso com Mayweather, multicampeão e grande astro do boxe.

- Não estou dizendo que a luta vai acontecer, mas eu tenho o lado de McGregor resolvido. Agora é hora de trabalhar no outro - ressaltou Dana respondendo Lakers Shaquille O'neal, ao ex-pivô do Los Angeles e lenda da NBA.



Campeão mundial nos pesos pena, leve, superleve, superpenas, meio-médio e médio-ligeiro com um cartel perfeito de 49 vitórias em 49 lutas, "Money" Mayweather se aposentou do esporte após vencer Andre Berto em 12 de setembro de 2015, selando sua trajetória no boxe de forma invicta, com 49 vitórias em 49 lutas.



Com um cartel de 21 vitórias e três derrotas, McGregor tornou-se o primeiro lutador da organização do UFC a conquistar dois cinturões de categorias diferentes (leve e pena). Sua última luta foi em 12 de novembro de 2016, quando nocauteou o americano Eddie Alvarez em Nova York e faturou o título dos leves.