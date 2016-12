MMA Dana explica ausência de Ronda: "Fez muito pelo UFC. Ela pediu, eu aceitei"

A ausência de Ronda Rousey dos compromissos oficiais do Ultimate, na semana que precede o UFC 207, marcado para esta sexta, em Las Vegas, dominou o cenário do MMA. A ex-campeã do peso-galo, que volta a atuar pela primeira vez desde que perdeu sua invencibilidade, não participou do "Media Day" realizado na quarta-feira, e Dana White, presidente da organização, ficou à disposição da imprensa para explicar o "sumiço" de "Rowdy".

O mandatário afirmou que a lutadora, que desafia o cinturão de Amanda Nunes no combate principal desta edição, pediu para não ser incluída nos compromissos com a imprensa, o que foi atendido pela companhia.

- Ronda se dedicou mais do que todo mundo. Se você olhar o tanto de imprensa que já foi feita por qualquer lutador do UFC na história, a Ronda ganha de todo mundo com muita diferença. Essa foi a forma que ela queria, a única coisa que ela pensa agora é em se focar para vencer. Ela fez muitas coisas para essa companhia, e eu já disse isso muitas vezes sobre o Conor também. A Ronda fez muito por nós. Isso é o que ela queria, então eu aceitei. Claro que essa não é a situação ideal. É o que ela pediu e eu disse…No passado, Ronda faria o que quer que pedíssemos a ela, qualquer coisa. E se os caras não quisessem fazer alguma coisa, ela faria no lugar deles. Então, para ela pedir algo assim, como eu poderia dizer não? Ela já fez muito. Há muitas coisas que não são ideais. Estamos em uma posição maluca, mas ela é uma das melhores em fazer isso, já fez muito por essa empresa, pelo esporte, pelas mulheres no esporte e isso foi o que ela pediu. Ela nunca pediu muita coisa. Ela pediu isso, eu aceitei. Eu acho que ela vai falar depois da luta - declarou Dana, que afirmou que se trata de uma exceção e que o mesmo não deve acontecer nos próximos embates de Ronda.

A blindagem em torno de Ronda Rousey aumentou a incerteza a respeito de sua capacidade de dar a volta por cima. É difícil saber como ela está física e psicologicamente, entretanto, Dana White afirma que a americana nunca esteve melhor.