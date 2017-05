Brasileiro chegou Cuca diz que só há uma dúvida

para montar time de estreia

O técnico Cuca realizou na tarde desta sexta-feira (12), na Academia de Futebol, o penúltimo treinamento antes da estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, marcada para domingo (14), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Allianz Parque.

Na atividade, o comandante do Palmeiras alimentou apenas uma dúvida na equipe titular para a primeira rodada da Série A: Willian ou Róger Guedes.

Os dois atacantes disputarão no trabalho deste sábado (13) a última vaga disponível entre os 11 para o compromisso do final de semana. Cuca trabalhou com as duas possibilidades e usará o treinamento para definir a formação do time, em partida que marcará a reestreia do treinador pelo clube alviverde.

"Só uma dúvida. Treinei com o Guedes e Willian. Com o Guedes ganho situação de velocidade, com o Willian ganho outra situação, pois é um homem mais próximo do centroavante e de definição. Agora é escolher quem vai começar o jogo", declarou o treinador.