Campeão Cuca deixa Palmeiras por proposta "surreal" da China, diz André Rizek

Campeão brasileiro pelo Palmeiras, o técnico Cuca deve assistir de longe o time na Libertadores do ano que vem. De saída do clube, o treinador tem a China como destino segundo o apresentador André Rizek. No "Redação SporTV" desta segunda-feira, o jornalista contou que soube do próprio treinador que ele deixaria o clube ao final do Brasileirão e que Cuca informou ao Verdão que seria impossível cobrir a oferta dos chineses.

Vou falar porque estou cravando que o Cuca não fica: quem me disse foi o próprio Cuca. Há um tempo atrás, eu estava jantando com o Cuca, conversando com ele, e agora que acabou o campeonato eu posso falar. Estava eu e outros jornalistas e ele nos confidenciou que já tinha avisado o Palmeiras que não ficaria, que era uma proposta surreal, impossível de ser coberta, irrecusável (...) - revelou.

Para Rizek, a menos que ocorra uma reviravolta muito grande, esse deve ser o desfecho. Segundo ele, a proposta é "inacreditável" para os padrões de um técnico brasileiro.

- Sei que jornalista adora brincar de Deus e se meter na vida dos outros. O Cuca sabe melhor do que ninguém o que é melhor para a vida e a carreira dele. Claro que ele indo para China a carreira dele vai dar dois passos para trás. É um salário inacreditável, acho que eu na posição do Cuca não recusaria.

O jornalista Roberto Avallone, que também participou do programa, acha cedo para cravar uma saída do técnico, mas Rizek insistiu na versão que ouviu do próprio treinador e repetiu o que teria sido a frase de Cuca.

- Estou contando de forma honesta porque estou cravando que ele não fica. Eu estava em um jantar e ele falou: "Não fico, já comuniquei ao Palmeiras que aceitei uma proposta da China" - contou.

Questionado após a vitória sobre a Chapecoense, Cuca disse que o momento era de curtir a conquista e evitou o assunto. No entanto, o treinador deixou nas entrelinhas de que não deve renovar o vínculo, que se encerra no final do ano. O GloboEsporte.com apurou que o técnico deixará o clube por questões particulares.