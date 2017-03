Estadual Cruzeiro vence América TO e segue a dois pontos da liderança do Mineiro

O Cruzeiro segue invicto em 2017. Na tarde deste domingo, em Teófilo Otoni, venceu o América TO, por 1 a 0, gol de Alisson, e continua na perseguição do Atlético-MG no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é vice-líder, com 16 pontos, dois a menos que o rival. O América TO é o lanterna, com apenas dois pontos. O time da capital dominou todo o jogo e soube segurar a vitória construída no primeiro tempo. Apenas no final, a equipe da casa esboçou uma reação, mas sem sucesso.

O Cruzeiro segue a maratona de jogos e enfrenta o Murici, de Alagoas, na quarta feira, pela Copa do Brasil. Depois, o time celeste retorna para Belo Horizonte no final de semana, para fazer o clássico contra o América-MG, no Independência, pelo Mineiro. O América TO descansa durante a semana para enfrentar a URT, no domingo.

Com a vitória magra, o Cruzeiro segue a dois pontos, na cola do Atlético-MG, líder do Campeonato Mineiro. O rival da Raposa tem 18 pontos. O América TO, que ainda não venceu no Estadual, segue estacionado na lanterna da tabela, com dois pontos.