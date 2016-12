MELHOR JOGADOR Cristiano Ronaldo vence a Bola de Ouro da France Football; Neymar é o 5º

Cristiano Ronaldo é o vencedor da Bola de Ouro 2016 da France Football. Nesta segunda-feira (12), no pleito da revista francesa, o craque português foi eleito o melhor jogador do mundo no ano.

Lionel Messi e Antoine Griezmann completaram o pódio, respectivamente. Único brasileiro no páreo, Neymar ficou na quinta colocação, atrás também de Luis Suárez.

Com o troféu em 2016, Ronaldo chega à sua quarta Bola de Ouro, deixando Cruyff, Platini e Van Basten para trás -cada um tem três. Messi é o recordista com cinco.

"Para mim, é uma grande honra receber a minha quarta Bola de Ouro. A emoção é de como se fosse a primeira vez. É um sonho realizado, de novo. Nunca pensei antes ganhar quatro vezes a Bola de Ouro. Estou muito satisfeito, muito feliz de ter a oportunidade. Quero agradecer meus colegas de equipe do Real. Todos os jogadores me ajudaram a conquistar esse prêmio individual", afirmou Ronaldo em vídeo gravado antes da viagem ao Japão para disputa do Mundial de Clubes.

A Bola de Ouro é um dos troféus mais tradicionais do futebol. Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue em parceria da France Football com a Fifa, mas neste ano a revista francesa e a entidade máxima voltam a premiar os melhores do mundo separadamente.

Por sua vez, a Fifa irá determinar quem foi o melhor de 2016 no próximo 9 de janeiro. Os concorrentes são, além de Ronaldo, Messi e Griezmann.

Ronaldo havia levado o troféu em 2008, antes da unificação, ainda quando atuava pelo Manchester United, e em 2013 e 2014. Para consagrar-se o Bola de Ouro neste ano, CR7 conquistou os dois principais campeonatos que participou: Liga dos Campeões pelo Real Madrid e a Eurocopa inédita por Portugal.

O capitão português salientou a importância do título inédito. "Foi o melhor ano da minha carreira a nível coletivo e individual. Conquistar um título com Portugal era algo que faltava no meu currículo, foi um dos momentos mais importantes. Mas também ganhar a Champions com o Real", destacou.

Vale lembrar que o colegiado que elege a Bola de Ouro é formado somente por jornalistas, à medida que o Melhor do Mundo da Fifa será eleito por votação popular e dos técnicos e capitães de seleções.

> Confira o ranking da Bola de Ouro 2016*

1º - Cristiano Ronaldo

2º - Lionel Messi

3º - Antoine Griezmann

4º - Luis Suárez

5º - Neymar

6º - Gareth Bale

7º - Riyad Mahrez

8º - Jamie Vardy

9º - Gianluigi Buffon e Pepe

11º - Pierre-Emerik Aubameyang

12º - Rui Patricio

13º Zlatan Ibrahimovic

14º - Paul Pogba e Arturo Vidal

16º - Robert Lewandowski

17º - Toni Kroos, Luka Modric e Dimitri Payet

*Dos 30 nomes da lista, 11 não foram votados