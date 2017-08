FUTEBOL Cristiano Ronaldo é eleito o melhor

jogador da temporada europeia

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2016/2017. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24), em evento em Monaco, no qual também foram sorteados os grupos da edição 2017/2018 da Liga dos Campeões. O português superou Gianluigi Buffon, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, os outros dois finalistas.

"Estou muito feliz e honrado por ganhar esse troféu. Tenho que agradecer aos meus companheiros de time, parabéns para eles, estou orgulhoso. Também a meus companheiros de equipe nacional. Me sinto abençoado. Estou muito feliz. Obrigado a todos os fãs e a todos que me ajudaram a conquistar esse troféu. Estou muito feliz", declarou o astro.

A temporada foi cheia de conquistas para Ronaldo. Com o Real Madrid, o português foi campeão do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões da Uefa e do Mundial de Clubes.

Vale lembrar que a temporada aconteceu logo após Cristiano Ronaldo ajudar o Real Madrid a se sagrar campeão da Eurocopa, primeiro grande título da história da equipe nacional.

Ronaldo participou de 46 jogos do Real Madrid durante a temporada 2016/2017, sendo titular em todos eles, e marcou 42 gols.

A votação foi feita tendo jornalistas e técnicos como eleitores e não tem restrição de nacionalidade. Basta que o jogador tenha atuado em algum clube filiado à Uefa para poder ser indicado.

O evento teve também a premiação dos melhores da temporada em casa setor do campo. O goleiro Gianluigi Buffon, da Juventus, e o defensor Sergio Ramos, o meio-campista Luka Modric e o atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, foram os eleitos.

O prêmio de melhor jogadora da Europa na temporada também foi entregue nesta quinta-feira. Trata-se da holandesa Lieke Martens, contratada neste ano pelo Barcelona.