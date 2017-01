Economia Cristian, Mendoza, Lucca... Corinthians tenta empréstimos para reduzir elenco

Fora da disputa da Taça Libertadores, o Corinthians não quer trabalhar com um grupo maior do que 30 atletas no primeiro semestre, durante o Campeonato Paulista e as primeiras fases da Copa do Brasil.

Com as confirmações das chegadas dos atacantes Luidy, Jô e Kazim, além do volante Paulo Roberto, o elenco conta hoje com 34 atletas – excluindo da lista Mantuan e Carlinhos, que disputam a Copa São Paulo.

Ainda atrás de reforços, o grupo deve inchar mais caso ocorram acertos com o zagueiro Pablo, o volante Gabriel e o atacante Pottker.

Diante disso, o técnico Fábio Carille avalia o empréstimo de alguns jogadores que, na primeira impressão, não devem ser muito utilizados.

Com um dos maiores salários do elenco e sem se firmar nos últimos dois anos, o volante Cristian, de 33 anos, tem sido oferecido a clubes da Série A, mas o Timão não tem encontrado mercado para ele, que tem contrato até o final do ano.

Companheiro de Andrea Pirlo e David Villa no New York City FC, dos EUA, o atacante Mendoza é outro que deve pintar na reapresentação no elenco dia 11, mas que não deve permanecer no elenco. Com mais dois anos de contrato no Parque São Jorge, o jogador também está na lista de atletas negociáveis. Recentemente, recusou uma proposta de empréstimo para o Bahia.

Cheio de moral no início de 2016, quando foi comprado junto ao Criciúma, o atacante Lucca perdeu prestígio nos últimos meses. Com contrato até 31 de julho de 2019, tem sido usado como moeda de troca nas negociações por William Pottker, da Ponte Preta. Vitória, Botafogo e Inter também estão de olho no jogador, todos tentando um empréstimo por uma temporada.

Caso as contratações de Pablo, Gabriel e Pottker se concretizem, outros podem ter de deixar o clube também. O zagueiro Yago, os volantes Jean e Warian e até o atacante Bruno Paulo, que não estreou em 2016, são opções. Nos últimos dias, o Timão cedeu o atacante Gustavo ao Bahia, enviou o goleiro Douglas ao Avaí e emprestou o meia Alan Mineiro para a Ferroviária.

CONFIRA COMO ESTÁ O ELENCO DO TIMÃO:

GOLEIROS: Cássio, Walter, Matheus Vidotto e Caíque França

LATERAIS: Fagner, Léo Príncipe, Guilherme Arana, Moisés e Uendel

ZAGUEIROS: Yago, Vilson, Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

VOLANTES: Cristian, Jean, Camacho, Marciel, Warian e Paulo Roberto

MEIAS: Danilo (machucado), Rodriguinho, Marlone, Guilherme, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Rodrigo Figueiredo

ATACANTES: Jô, Romero, Lucca, Léo Jabá, Bruno Paulo, Luidy e Kazim