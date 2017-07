2 a 0 Coritiba perde para Atlético-MG

e resultado ajuda São Paulo

Foram quatro semanas e seis rodadas entre os quatro piores classificados do Campeonato Brasileiro. Mesmo não sendo uma saída definitiva, o São Paulo pôde deixar a zona de rebaixamento após a vitória do Atlético-MG sobre o Coritiba, seu rival direto na luta contra o descenso, por 2 a 0, neste domingo (30) no Couto Pereira.

A incômoda situação permanecia desde o dia 2 de julho, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

À época comandado por Rogério Ceni, o São Paulo desceu à 17ª colocação após derrota para o Flamengo, quando chegou a seis partidas sem vitória.

Desde então, a diretoria demitiu Ceni, contratou Dorival Júnior, e o time somou duas vitórias e dois empates, suficientes para tirá-lo da zona da degola.

A próxima rodada será ainda mais decisiva para o São Paulo. O clube terá um confronto direto para garantir a permanência na série A. Enfrenta o próprio Coritiba na quinta-feira (3), no estádio do Morumbi.