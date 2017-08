FUTEBOL Coritiba oficializa contratações de Cleber e Longuine, do Santos

O Coritiba oficializou nesta terça-feira (22) as contratações do zagueiro Cleber e do meio-campista Rafael Longuine. Os jogadores foram cedidos pelo Santos por empréstimo para a disputa do Campeonato Brasileiro.



Rafael Longuine é um sonho antigo do Coritiba, mas o técnico Dorival Júnior, antecessor de Levir Culpi no Santos, não aceitou liberar o jogador.



"Eles falaram muito bem daqui [Coritiba] e também do atual elenco já joguei com Neto Berola e o Werley. A primeira impressão de Curitiba e do Coritiba foram as melhores possíveis", destacou Longuine, ao site oficial do Coritiba.



Cleber, por sua vez, virou alvo da diretoria do Coxa após busca sem sucesso por um zagueiro no mercado.



No Santos, Cleber ficou para trás na disputa com outros zagueiros. Sem espaço na Vila, o jogador chega ao time do Paraná com parte dos vencimentos bancados pelo Santos. O time paulista pagará R$ 100 mil de salários, enquanto o Coritiba se comprometeu a bancar outros R$ 150 mil mês.

Os jogadores ficam no clube paranaense até o fim do ano.