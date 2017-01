Copa SP Corinthians vence Juventus e avança à final da Copinha pela 4ª vez seguida

Maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com nove títulos, o Corinthians está a um passo do décimo caneco. Na noite deste domingo, o Timão venceu o Juventus por 3 a 0 na Arena Barueri, pela semifinal da competição, e avançou à decisão. É a quarta vez consecutiva que o alvinegro vai para a final da Copinha. Os gols que deram a vaga ao Corinthians foram marcados por Carlinhos, Marquinhos e Fabrício Oya.

O Corinthians decide o título da Copa São Paulo contra o Paulista de Jundiaí, que passou pelo Batatais na semifinal. O Batatais, entretanto, entrou com uma denúncia na Federação Paulista de Futebol contra o Galo alegando escalação irregular. A final, como de costume, será realizada no aniversário de São Paulo: nesta quarta-feira, 25 de janeiro. O estádio Pacaembu deve ser o palco da decisão. O horário ainda não foi divulgado pela Federação Paulista de Futebol.

O JOGO

Com mais posse de bola, o Corinthians teve o controle da partida no primeiro tempo. O Timão, porém, encontrou dificuldades para furar a marcação do Juventus. Bem postado no setor defensivo, o Moleque Travesso reduziu os espaços do alvinegro e, quando teve oportunidade, puxou contra-ataques perigosos. O Corinthians, apesar de bem marcado, ainda criou jogadas de ataque. E chegou às redes do Juventus aos 33 minutos. Guilherme Romão lançou a bola na área para Pedrinho, que matou no peito e chutou para o gol. O goleiro Vitor Omena, que fez boas defesas na etapa inicial, defendeu o chute, mas permitiu o rebote. Na sobra, Carlinhos tocou para as redes. Foi o décimo gol do atacante, que se tornou o artilheiro isolado da Copinha.

Em desvantagem no placar, o Juventus voltou para o segundo tempo buscando mais o campo de ataque. A postura, porém, abriu mais espaços na defesa. E o Corinthians soube aproveitar. Aos 4, Marquinhos aproveitou um rebote do goleiro e mandou para as redes. Depois, aos 19, o Timão fez mais um. Após boa jogada pela esquerda, Guedes cruzou para Fabrício Oya, que na entrada da área bateu de primeira e fez o terceiro. Com a vitória encaminhada, o Corinthians soube administrar o resultado. O Juventus, no tudo ou nada, lançou-se ao ataque, mas parou nas boas defesas de Filipe.