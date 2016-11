Afundou o Inter Corinthians vence e se mantém vivo

na briga por vaga na Libertadores

O Corinthians venceu o Internacional por 1 a 0, nesta segunda-feira (21), no Itaquerão, e se manteve com chance de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem.

A vitória sobre a equipe do Rio Grande do Sul encerra uma sequência negativa de cinco jogos sem vitória. A última havia sido em 16 de outubro, quando o time bateu o América-MG no Itaquerão por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe alvinegra chegou à sétima posição, com 54 pontos, a um do Botafogo, que é o sexto, com 5. Para entrar na zona de classificação para o torneio continental, o Corinthians só precisa de uma vitória sobre o Atlético-PR, quinto colocado com 55 pontos, neste sábado (26), em partida que também será realizada na arena corintiana.

O único gol da partida foi feito por Marlone, aproveitando pênalti marcado em Romero após disputa de bola pelo alto dentro da área. O meia não desperdiçou a chance, batendo no canto direito do goleiro Danilo Fernandes, aos 9 min do segundo tempo.

O resultado é péssimo para o Internacional, que briga contra o rebaixamento. O time agora está a três pontos do Vitória, primeiro fora da zona de descenso.

O Inter volta a campo no domingo (27) para enfrentar o Cruzeiro, no Beira-Rio.