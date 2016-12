Campeonato Corinthians tenta vaga na Libertadores para salvar o ano

O Corinthians tenta salvar 2017 neste domingo (11) contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 17h, pela última rodada do Brasileiro.

O adversário não tem mais pretensões no ano, mas o técnico Oswaldo de Oliveira o elogiou.

"O Cruzeiro é grande de qualquer maneira, um timaço. O fato de não estar disputando nem pra cair nem pra ficar não faz um jogo diferente", disse o treinador, que promoveu a volta de Guilherme ao time.

Se ganhar e o Atlético-PR ou o Botafogo não vencer, o Corinthians estará classificado para a Copa Libertadores.

Se não conseguir a vaga, no entanto, terá feito a sua pior temporada desde que voltou à Série A.

Campeão da Série B em 2008, desde então o time ganha todo ano um título -nacional ou internacional- ou, no mínimo, a vaga para o torneio continental, que venceu em 2012.

Em 2017, no entanto, foi o terceiro no Paulista, caiu nas oitavas de final da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil e agora pode terminar o campeonato em sétimo, que seria sua pior posição nesta década.

Durante a semana, Oliveira repetiu sempre a mesma formação para o time titular, que deve ser composto por Walter, Fagner, Vilson, Balbueba e Uendel; Cristian, Camacho, Rodriguinho e Marlone; e Guilherme.