FUTEBOL Corinthians promove ex-volante Fabinho e reforça comissão de Carille

Cinco meses depois de ser contratado para as divisões de base, o ex-volante Fabinho terá nova função no Corinthians. Ele passa de auxiliar técnico da categoria Sub-17 a auxiliar de Fábio Carille nos profissionais. O treinador aprovou a promoção.

Fabinho se apresenta no CT Joaquim Grava na terça-feira (16), mas ainda sem um nome definido para a função que vai realizar. O objetivo, porém, é ser o responsável por ligar as divisões de base aos profissionais para ajudar na transição de jogadores jovens. Ele deve, porém, trabalhar no campo junto com a comissão técnica.

Atualmente, Carille tem outros dois auxiliares técnicos: Leandro Silva, mais conhecido como Cuca, e também Osmar Loss, outro que veio das divisões de base. Loss, porém, convive com especulações de que possa ir trabalhar na CBF em 2018, como treinador da seleção Sub-20.

Desde que o diretor Nei Nujud havia assumido as divisões de base do Corinthians há dois meses, Fabinho estava sem função definida. Ele se recusou a atuar como coordenador técnico na base, justamente porque gostaria de trabalhar dentro de campo, e assim foi promovido aos profissionais. No período de transição recente, atuou como auxiliar de diversas categorias.

Com licença A da CBF, a segunda mais alta graduação do curso de treinadores da entidade, entre outros cursos realizados, Fabinho foi contratado pelo Corinthians após ser aprovado em processo seletivo feito pelo ex-coordenador técnico Rodrigo Leitão.

Como jogador, Fabinho teve duas passagens vitoriosas pelo Corinthians. Na primeira, chegou do São Caetano e se sagrou campeão da Liga Rio SP e da Copa do Brasil em 2002. De volta em 2008, venceu a Série B e o Paulistão do ano seguinte.