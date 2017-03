Luverdense Corinthians prioriza Copa do Brasil e levará força máxima para o Pantanal

A situação confortável no Campeonato Paulista e o susto da última quarta-feira diante do Brusque-SC definiram o plano do Corinthians para esta semana. Fábio Carille priorizará o confronto pela terceira fase da Copa do Brasil e usará a força máxima do elenco no duelo contra o Luverdense.

'Para o jogo contra o Luverdense a gente tem quatro dias de folga, dá tempo de recuperação; vou com o que tiver de melhor', afirmou Fábio Carille, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

'Talvez procure segurar um jogador, como por exemplo o Pablo, que está indo para o décimo jogo seguido. Provavelmente contra a Ponte Preta (pelo Paulistão) a gente pense em alguma coisa. Contra o Luverdense vamos com o que tiver de melhor', sentenciou o comandante alvinegro.

A ideia da comissão técnica de contar com os melhores no confronto a ser realizado na Arena Pantanal, na quinta-feira, resultará em um time alternativo diante da Ponte Preta, em partida marcada para domingo, às 16h00 (de Brasília), no Moisés Lucarelli.

Jogadores como Camacho, Giovanni Augusto e Marlone precisam de ritmo de jogo e devem ganhar novas oportunidades em Campinas. A base do último sábado (4), na vitória contra o Santos, seguirá para o confronto em Cuiabá.

Corinthians e Luverdense se enfrentam nas duas próximas semanas e brigam por uma vaga na quarta fase do torneio nacional. Depois do jogo do dia 9 na Arena Pantanal, em Cuiabá, os dois clubes voltam a duelar em 16 de março, desta vez na Arena Corinthians.

No Paulistão, o time de Fábio Carille vive situação confortável. São 18 pontos somados, em sete rodadas, e a liderança do Grupo A. O Corinthians possui oito pontos de vantagem em relação ao Botafogo-SP, segundo colocado na chave dois times passam às quartas de final do Estadual.