Campeonato brasileiro Corinthians perde da Ponte e distância para o Palmeiras pode ir para 3 pontos

O pressionado e nervoso Corinthians, que entrou em campo no Moisés Lucarelli após três rodadas sem vitória, não conseguiu criar lances agudos de gol, e perdeu para a Ponte Preta, neste domingo (29), em Campinas.

A derrota por 1 a 0 pode fazer a diferença entre o time alvinegro e o rival Palmeiras cair para três pontos ao fim da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras, que treinou no mesmo horário que o Corinthians jogava, enfrenta o Cruzeiro, nesta segunda (30). O jogo, às 20h, é no Allianz Parque.

No domingo, dia 5, o Corinthians recebe o Palmeiras em Itaquera. O último clássico entre eles neste ano vai ter ares de final do Campeonato Brasileiro, principalmente para o time alvinegro.

Na partida em Campinas, um erro recorrente do sistema defensivo do time de Fábio Carille voltou a ocorrer. O gol da Ponte, do atacante Lucca, que pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao time do interior, saiu de bola área. Após um cruzamento, o camisa nove cabeceou certeiro no canto de Cássio, aos 39 do primeiro tempo.

Dos 21 gols que o Corinthians tomou neste Brasileiro, 12 foram de cabeça.

No setor ofensivo, mais uma vez, os meias Jadson e Rodriguinho, que tanto criaram no primeiro turno do campeonato, durante a campanha histórica e invicta do time, mais uma fez tiveram dificuldades de desenvolver as jogadas. A bola não chegou ao artilheiro Jô.

O Corinthians teve uma bola na trave na etapa inicial, mas após erro de saída de bola da Ponte Preta. Na segunda etapa, o time alvinegro foi mais para frente, mas mesmo na pressão e na vontade não conseguiu o gol de empate. No final, o goleiro Aranha salvou a Ponte.

Se o Corinthians vai jogar pressionado em casa contra o Palmeiras, ainda mais se o rival passar pelo Cruzeiro, a vitória pode ajudar a Ponte a sair da zona de rebaixamento, dependendo de outros resultados.

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Yago, Rodrigo e Jeferson; Fernando Bob; Lucca (Saraiva), Elton, Wendel (Naldo) e Danilo Barcelos; Emerson Sheik.

T.: Eduardo Baptista

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherne Arana; Gabriel (Clayson) e Maycon (Kazim); Jadson, Rodriguinho e Romero (Pedrinho); Jô.

T.: Fábio Carille

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Assistentes: Anderson de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo (ambos de SP)

Público/Renda: 12.328 pagantes; 13.121 total/R$ 119.620,00

Cartões amarelos: Fernando Bob, Emerson Sheik, Danilo Barcellos e Naldo (PON); Clayson (PON)

Gols: Lucca (PON), aos 39 minutos do primeiro tempo.