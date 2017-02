Sul Americana Corinthians pega Universidade de Chile; veja sorteio da competição

Os seis times brasileiros classificados à Copa Sul-americana de 2017 conheceram os seus adversários na primeira fase do torneio, definidos por sorteio realizado nesta terça-feira (31), na sede da Conmebol, no Paraguai. O Corinthians pegará a Universidad de Chile e o São Paulo, o Defensa y Justicia.

O Brasil tem outros quatros representantes na disputa: o Cruzeiro terá pela frente o Nacional-PAR, o Fluminense jogará contra o Liverpool , o Sport enfrentará o Danubio e a Ponte Preta, o Gimnasia y Esgrima.

A Sul-Americana, a exemplo da Libertadores, passou por modificações para a atual edição: durará toda a temporada e correrá em paralelo com a outra competição continental, como os dois torneios europeus, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Até 2016, a Libertadores era disputada no primeiro semestre e a Sul-Americana, no segundo.

Outra alteração: por regra, times de um mesmo país não se enfrentam na primeira fase. Até a edição passada, os clubes brasileiros duelavam, obrigatoriamente, já na etapa inicial, bem como os argentinos.

O torneio será disputado em seis fases de eliminação direta (mata-mata). Serão 44 clubes na primeira. Na segunda, os 22 classificados se juntarão a 10 equipes eliminadas da Copa Libertadores, e os 32 times se enfrentam na fase 16avos de final. Desde então, seguem os confrontos de oitavas, quartas, semi e final. Todos os duelos serão de ida e volta.

A competição curta esticada em 11 meses cria "janelas" de datas espaçadas para as disputas de cada fase. Os jogos da primeira, por exemplo, estão previstos para acontecer entre 28 de fevereiro e 1 de junho.

Bem como em 2016, o campeão da Sul-Americana assegura vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. A Chapecoense é atual campeã da competição e foi homenageada no sorteio.

CONFRONTOS

- Nacional Potosí-BOL x Sport Huancayo-PER

- Sportivo Luqueño-PAR x Deportivo Cali-COL

- Club Petrolero-BOL x Universidad Catolica-EQU

- Defensor Sporting-URU x LDU-EQU

- Everton-CHI x Patriotas-COL

- Sol de America-PAR x Estudiantes de Caracas-VEN

- Cerro Porteño-PAR x Caracas-VEN

- Huracán-ARG x Deportivo Anzoátegui-VEN

- Oriente Petrolero-BOL x Deportivo Cuenca-EQU

- Universidad de Chile x Corinthians

- Independiente-ARG x Alianza Lima-PER

- Gimnasia y Esgrima-ARG x Pontre Preta

- Boston River-URU x Comerciantes Unidos-PER

- Arsenal de Sarandí-ARG x Juan Aurich-PER

- O'Higgins x Fuerza Amarilla-EQU

- Bolívar-BOL x Deportes Tolima-COL

- Palestino-CHI x Atletico Venezuela

- Danubio-URU x Sport

- Racing-ARG x Rio Negro Águilas

- Nacional-PAR x Cruzeiro

- Defensa y Justicia- ARG x São Paulo

- Liverpool-URU x Fluminense