REFORÇO Corinthians paga R$ 1,2 milhão e só espera exames para anunciar Kazim

O atacante turco Kazim Richards, 30 anos, já faz exames em São Paulo e será anunciado reforço do Corinthians nas próximas horas.

Por Kazim, que defendeu o Coritiba no último Brasileirão, o Corinthians pagará aproximadamente R$ 1,2 milhão. A tendência é que ele assine por dois anos.

Não há grandes dúvidas sobre os exames de Kazim, já que os departamentos médicos de Corinthians e Coritiba trocaram informações sobre o estado físico do atacante turco.

Ele é o terceiro reforço do Corinthians para 2017, todos para o ataque: Jô, centroavante, Luidy, ponta, e Kazim são os nomes. O clube tem acordo verbal com o meia Wagner, mas espera que ele se libere na China.

Para o treinador Fábio Carille, Kazim pode atuar como centroavante ou nas duas pontas do ataque. Ele foi companheiro do volante Cristian no Fenerbahce-TUR e chegou ao Brasil na temporada passada.