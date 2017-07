Regularidade Corinthians joga em defesa da liderança isolada do Brasileiro Adversário é o Flamengo, às 15 horas (MS), na Arena Corinthians

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, Série A, com 40 pontos, o Corinthians entra em campo na tarde deste domingo, para enfrentar o Flamengo, o quinto colocado da competição, com 28 pontos. O jogo, pela décima sétima rodada do campeonato, acontece a partir das 15 h (horário de Mato Grosso do Sul), na Arena Corinthians.



O técnico Fábio Carile, do Corinthians, deve colocar em campo Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Clayson; Jô.

Pelo Flamengo, o técnico Zé Ricardo optou por Diego Alves; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar e Diego; Everton, Éverton Ribeiro e Guerrero.