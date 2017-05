Poucas chances de gol Corinthians empata com Chape

em casa e perde zagueiro por lesão

O Corinthians se acostumou à eficiência. A jogar fechado, sair em velocidade e ser preciso nas poucas chances de gol criadas. Geralmente, dá certo. Neste sábado (13), não deu. A equipe saiu na frente, mas cedeu o empate em 1 a 1 para a Chapecoense, no Itaquerão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Fabio Carille também recebeu uma má notícia. Titular da zaga, Pablo saiu no fim do primeiro tempo com lesão na coxa direita. É o segundo problema muscular do time na semana. Diante da Universidad de Chile, na última quarta (10), pela Copa Sul-Americana, o lateral Léo Príncipe saiu da partida com contusão na coxa esquerda. Deve ficar de quatro a seis semanas afastado.

O zagueiro é dúvida para o próximo domingo (21), contra o Vitória, em Salvador, pela segunda rodada.

No primeiro tempo, o Corinthians criou apenas uma boa chance para marcar. Foi o suficiente. Jô recebeu passe de Rodriguinho na área e fez um gol típico de centroavante de área, uma função cada vez mais rara no futebol. Girou sobre a marcação e tocou na saída do goleiro. Com oito gols, ele é o principal artilheiro do time na temporada, ao lado de Rodriguinho.

Além da finalização, chamou a atenção a braçadeira preta que o atacante usava. Era um protesto organizado pela Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol) contra a reforma trabalhista proposta pelo governo federal. Jogadores da Chapecoense também usaram a faixa. A mesma cena foi vista na partida entre Atlético-MG e Flamengo, que abriu o Campeonato Brasileiro.

Segundo a entidade, as mudanças provocarão mudanças na Lei Pelé e afetarão cerca de 30 mil profissionais do futebol. As reclamações são quanto à mudança na estrutura do direito de arena, parcelamento do período de férias, o repouso semanal remunerado em dois períodos de 12 horas, fim do recesso coletivo do calendário e redução no que a Federação considera uma "segurança contratual".

A Chapecoense atuou de forma consciente. Pela direita, Rossi levou vantagem sobre a marcação e causou problemas. Andrei Girotto controlou o meio-campo. Os visitantes criaram mais chances para marcar. Mas não tinham o mesmo que o Corinthians: um atacante com presença de área para definir as jogadas. O empate saiu quase à forceps. No início do segundo tempo, após cabeçada de Athur no travessão, Wellington Paulista completou para o gol.

Na estreia no Campeonato Brasileiro, o Corinthians sentiu pela falta de boas opções no banco de reservas. Nos 15 minutos finais, Carille colocou em campo Kazim para atuar ao lado de Jô. Este saiu mais da área para buscar a bola e tentar acionar o atacante inglês naturalizado turco. A mudança deu espaços para a Chapecoense, que preferiu cadenciar o jogo em vez de se lançar ao ataque em busca da vitória. A equipe saiu reclamando da atuação do árbitro Elmo Resende, que não marcou pênalti em jogada que a bola desviou no braço do volante Gabriel dentro da área.

Vagner Mancini conseguiu no início do Brasileiro dar unidade a um elenco montado no início do ano, após o acidente que matou 19 jogadores que viajavam a Medellín, Colômbia, para a final da Copa Sul-Americana. O clube conquistou na semana passada o título catarinense com jogadores que tiveram passagens por grandes clubes do país, como Wellington Paulista, Andrei Girotto, Apodi e Victor Ramos.

O Corinthians tenta viabilizar a contratação do meia-atacante Clayton, vice-campeão paulista deste ano com a Ponte Preta. Se assinar contrato nesta semana, ele pode ficar à disposição de Carille para estrear contra o Vitória.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo (Pedro Henrique) e Arana; Gabriel (Kazim) e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero (Léo Jabá); Jô.

T.: Fábio Carille

CHAPECOENSE

Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Luiz Antônio, João Pedro e Andrei Girotto; Arthur Caíque, Wellington Paulista (Osman) e Rossi (Nenén).

T.: Vagner Mancini

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva e Christian Passos Sorence (ambos GO)

Público/Renda: 31.470 pagantes/R$ 1.477.730,8

Cartões amarelos: Rodriguinho, Fagner (Corinthians); Wellington Paulista e Andrei Girotto(Chapecoense)

Gols: Jô, aos 22 minutos do primeiro tempo (Corinthians); Wellington Paulista, aos 10 minutos do segundo tempo (Chapecoense)