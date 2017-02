100 ANOS DE DUELOS Corinthians e Palmeiras fazem primeiro duelo do centenário do Dérbi

100 anos de duelos, rivalidade e muita história. Corinthians e Palmeiras fazem nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), em Itaquera, o primeiro clássico da temporada em que o Dérbi completa seu 100º aniversário. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O primeiro encontro ocorreu no dia 6 de maio de 1917 e foi vencido pelo Palestra Itália (o nome "Palmeiras" só viria a surgir em 1942), por 3 a 0.

Os dois clubes divergem quanto ao número de partidas ocorridas desde então. Para o Timão, já foram jogados 351 clássicos. Para o Verdão, 361. A diferença se dá por conta de duelos disputados no antigo Torneio Início.

Na atual edição do Campeonato Paulista, as duas equipes acumulam três vitórias e uma derrota. Para o Corinthians, além de manter o embalo, uma vitória vale para quebrar mais de dois anos de jejum: o último triunfo sobre o arquirrival foi em fevereiro de 2015, na arena do Verdão.

Além disso, até aqui, o Timão mais perdeu do que ganhou para o Palmeiras no próprio estádio: são duas vitórias alviverdes, contra uma alvinegra, além de um empate – que terminou com triunfo palestrino nos pênaltis.

Ambos vivem o início da trajetória de seus treinadores. De um lado, Fábio Carille virou a alternativa do Corinthians após trabalhos sem sucesso de Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira. No Palmeiras, Eduardo Baptista foi escolhido para suceder Cuca, que comandou a equipe no título brasileiro do ano passado.

Auxiliar no Timão desde 2009, Carille já havia sido treinador de forma interina em outras oportunidades. Diante de um mercado com opções restritas, ganhou o voto de confiança da diretoria corintiana após uma temporada sem títulos para a equipe.

O contexto para Eduardo Baptista é diferente, mas a pressão também é enorme. Diante do legado deixado por Cuca, o novo treinador tenta implantar suas próprias ideias num elenco reforçado e que tem como principal objetivo para 2017 a Taça Libertadores da América.

Há mais dois clássicos garantidos entre Corinthians e Palmeiras nesta temporada – um em cada estádio, pelo Campeonato Brasileiro. Também há chance das equipes se encontrarem nas fases finais do Paulistão e na Copa do Brasil.

Veja as informações do clássico pela quinta rodada do Paulistão:

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data e horário: quarta-feira, às 21h45 (de Brasília)

Escalação provável do Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel; Romero, Maycon, Rodriguinho e Marlone; Kazim

Desfalques do Corinthians: Walter, Carlinhos, Danilo, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Jadson

Escalação provável do Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Michel Bastos, Raphael Veiga, Guerra e Dudu; Willian

Desfalques do Palmeiras: Tchê Tchê, Fabiano, Moisés e Barrios

Arbitragem: Thiago Duarte Peixoto, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse

Transmissão: TV Globo para SP (com Cleber Machado, Caio Ribeiro, Casagrande e Paulo Cesar Oliveira) e Premiere, Premiere HD e PFCI (com Milton Leite e Mauricio Noriega)

Tempo Real: GloboEsporte.com, a partir das 19h