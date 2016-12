Saiu Corinthians demite Oswaldo de Oliveira; Guto e Luxa os mais cotados

Oswaldo de Oliveira não é mais o técnico do Corinthians. Ele foi demitido nesta quinta-feira, após reunião da diretoria do clube, que confirmou a decisão em nota divulgada à imprensa às 12h38 (veja no fim desta matéria).

A ideia do presidente Roberto de Andrade era mantê-lo no cargo, mas o cartola vinha sendo muito pressionado por conselheiros para reformular o departamento de futebol.

Guto Ferreira, do Bahia, é o mais cotado para substituir Oswaldo de Oliveira. O nome de Vanderlei Luxemburgo também aparece entre os favoritos no clube.

A reunião ocorreu na manhã desta quinta, no Parque São Jorge, sem a participação de Oswaldo. Na quarta, o técnico havia interrompido suas férias no Rio de Janeiro para participar de um almoço com a diretoria num restaurante na região dos Jardins, em São Paulo. Além de Oswaldo, participaram Roberto de Andrade, o diretor de futebol Flávio Adauto e o gerente Alessandro Nunes.

Mesmo com o futuro incerto, Oswaldo estava sendo ouvido sobre reforços e indicando alguns nomes – como o do volante Rithely, do Sport, com quem o Timão tem negociações avançadas. Nos próximos dias, a diretoria alvinegra vai redefinir seu planejamento para 2017.

A segunda passagem de Oswaldo pelo Corinthians durou apenas nove jogos: duas vitórias, quatro empates e três derrotas. O Corinthians caiu nas quartas de final da Copa do Brasil, para o Cruzeiro, e terminou o Brasileirão em sétimo lugar – fora do grupo da Libertadores.



Roberto de Andrade esteve praticamente sozinho na decisão de contratar Oswaldo de Oliveira, em outubro. O dirigente já queria o treinador para a vaga de Tite, mas foi convencido a desistir do acerto em virtude da enorme rejeição do técnico entre os torcedores.

Após a queda de Cristóvão Borges, o mandatário bancou a chegada de Oswaldo mesmo depois da promessa de manter o auxiliar Fábio Carille na função até dezembro. A negociação com o treinador motivou a saída do diretor adjunto Eduardo Ferreira.

Veja abaixo a nota oficial divulgada pelo Timão:

Oswaldo de Oliveira deixa o comando técnico do Corinthians



Após reunião entre a direção de futebol do Sport Club Corinthians Paulista e o treinador Oswaldo de Oliveira, foi decidido que o técnico não prosseguirá para a próxima temporada.



O Corinthians agradece os serviços prestados por Oswaldo de Oliveira.