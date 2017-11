economia Corinthians consegue liminar e deixará

de pagar por PM no Itaquerão

O Corinthians obteve uma vitória significativa fora dos campos nesta sexta-feira (3). Por decisão da Justiça, o clube deixará de pagar a taxa de policiamento nos dias de jogos na Arena de Itaquera. A informação é do "GloboEsporte.com" e foi confirmada pelo UOL.

"Houve uma decisão favorável nesse sentido. Já vai valer a partir do próximo jogo. A ação foi movida por um advogado contratado, não foi pelo jurídico interno do clube", disse o advogado do Corinthians, Diogenes Mello.

Com a decisão, o Corinthians irá economizar, em média, R$ 63 mil por partida em Itaquera. A economia já vai acontecer a partir do clássico com o Palmeiras, no próximo domingo. Para se ter uma ideia, a taxa de policiamento é uma das maiores despesas operacionais nas partidas.

Contra o Grêmio, há 16 dias, o clube desembolsou R$ 68 mil. Diante do Coritiba, dia 11 de outubro, o gasto foi de R$ 53 mil. No 15 jogos do Brasileirão, as cifras ligadas ao policiamento já atingiram R$ 946 mil.

A decisão da Justiça acontece pouco mais de dois meses depois de o Palmeiras conseguir a mesma liminar. Na ocasião, o jurídico alviverde argumentou que a cobrança era ilegal. A decisão abriu a chance de outros clubes solicitarem a extinção do repasse ao Estado.