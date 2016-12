OFICIAL Corinthians anuncia Fábio Carille para o comando do time em 2017

Fábio Carille é o novo técnico do Corinthians. Depois de tentativas frustradas com outros treinadores, a diretoria do Timão decidiu efetivar o auxiliar no comando da equipe para a temporada de 2017. O anúncio oficial foi feito no início da tarde, no Parque São Jorge.

O diretor de futebol Flávio Adauto negou que a efetivação de Carille não fizesse parte dos planos iniciais da diretoria alvinegra. Segundo o dirigente, muitos nomes foram oferecidos, mas todas as decisões foram tomadas em conjunto com a comissão técnica permanente até o consenso de efetivar o auxiliar.

"Ninguém está mais adaptado ao Corinthians do que ele. Ninguém tem o conhecimento de Corinthians que ele tem. Não preciso explicar nada para ele", disse Adauto. "Desafio qualquer um a mostrar uma conversa de WhatsApp que troquei com algum técnico. A escolha sempre passou pelo Carille."

Na cúpula do clube, seu nome ganhou força para ser efetivado por duas razões: ele é visto como discípulo de Tite, por conta de sua metodologia de trabalho, e não necessitará de um período de adaptação. Osmar Loss, que dirige o time sub-20 do Corinthians, deverá ser o seu auxiliar.

No Corinthians desde 2009, Fábio Carille assumiu o time interinamente duas vezes no ano passado, após a saída de Tite e a demissão de Cristóvão Borges. Ele ganhou quatro partidas, empatou uma e perdeu três, tendo conquistado 54% dos pontos. Conhecedor das categorias de base do clube, Carille já chega com a missão de formar mais jovens para o time profissional.

Carille demorou a ter a palavra após longas respostas do diretor de futebol. Ao assumir o microfone, o profissional lembrou o desejo que sempre teve de ser treinador e, mais do que isso, prometeu uma boa equipe para o próximo ano.

"Sempre manifestei meu desejo de ser treinador. Quero viver esses dias intensamente, vestir a camisa do clube. O torcedor corintiano pode esperar uma equipe muito organizada e com bastante entrega dentro de campo", disse.

Fábio Luiz Carille de Araújo é ex-jogador e atuava como lateral-esquerdo e zagueiro. Se aposentou em 2007, no Grêmio Barueri, após passagens por equipes como Portuguesa, Coritiba, Santa Cruz, Botafogo e Paraná. Teve ainda uma rápida passagem pelo Corinthians em 1995. Ele tem tem 43 anos.