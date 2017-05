ATÉ 2021 Corinthians anuncia a contratação do atacante Clayson, da Ponte Preta

Acabou a espera: Clayson foi anunciado como reforço do Corinthians na tarde desta quinta-feira. Após realizar exames médicos no CT Joaquim Grava, o atacante assinou contrato por quatro anos. Para tirar o jogador da Ponte Preta, o Timão desembolsou R$ 3,5 milhões e ainda repassou os jovens Claudinho e Léo Artur em definitivo.

Como parte do pagamento, o Corinthians liberou ao clube campineiro 30% dos direitos econômicos de Claudinho e 50% de Léo Artur, abatendo do valor da multa rescisória de Clayson, de aproximadamente R$ 10 milhões.

Assim, o Corinthians fica com 40% dos direitos econômicos de Clayson - o restante ainda pertence ao Ituano. Quando o contratou, no fim de 2015, a Ponte pagou pouco mais de R$ 1 milhão, saindo no lucro com a venda agora. Além do retorno técnico, Claudinho e Léo Artur também podem render financeiramente no futuro.

O interesse do Corinthians em Clayson surgiu durante o Paulistão, mas, como os times disputaram o título, as conversas foram retomadas apenas após a final do estadual. O acordo estava fechado desde a última sexta-feira. Ainda assim, o atacante teve a chance de se despedir da Macaca no domingo, quando brilhou com dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Sport.

Aos 22 anos, Clayson foi revelado pelo Ituano e chegou ao Majestoso no fim de 2015. De lá para cá, viveu altos e baixos na Ponte, principalmente na relação com a torcida. Apesar de contestado, quase sempre foi titular. Na atual temporada, encontrou a regularidade que faltava para se firmar de vez. Em 84 jogos pela Macaca, fez seis gols.