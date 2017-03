NOVO CONTRATO Corinthians acerta renovação

de Rodriguinho até 2019

O Corinthians acertou a renovação de contrato do meia Rodriguinho, de 28 anos, até o fim de 2019. O martelo foi batido em reunião ontem (3), e o novo vínculo deve ser assinado nos próximos dias.

O atleta receberá um aumento salarial e terá a divisão de seus direitos econômicos mantida. O Timão detém 50%, o América-MG, 10%, e investidores ligados ao Capivariano, 40%.



Rodriguinho foi um dos principais jogadores do Corinthians no ano passado e se valorizou. No início desta temporada, ele recebeu uma proposta do Fenerbahce (TUR) e foi seduzido, mas o Timão não aceitou.



Com a recusa, o Corinthians assumiu o risco de perder seu jogador de graça.Isso porque o vínculo de Rodriguinho ia apenas até o fim desta temporada, e no meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube.



O Corinthians intensificou as negociações pela renovação de contrato, e o martelo foi batido na última sexta. Resta agora apenas a assinatura.