CALENDÁRIO 2017 Copa MS de Velocross inicia temporada em Caarapó com pelo menos 400 pilotos

A primeira etapa da Copa MS de Velocross será realizada no fim de semana, na pista do Balneário Municipal Ayrton Senna, em Caarapó, distante 150 quilômetros da Capital. A organização espera pelo menos 400 pilotos, divididos em 17 categorias, nas disputas que abrem o calendário 2017 - em 2016, a primeira etapa teve 421 pilotos em Maracaju.

Atual campeão em duas categorias, o piloto Carlos Eduardo Mendes Franco confirmou presença e chega como favorito na XV1 (motos importadas até 450cc) e na XV2 (motos importadas até 250cc). As disputas serão também entre minimotos 50cc (para pilotos até 12 anos), além da categoria Batom, para mulheres.

Conforme o organizador do evento, Junior Amaral, os pilotos entrarão na pista a partir de amanhã, para os treinos, entre às 11h e 16h. No domingo, entre às 9h e 12h será feito o qualificatório cronometrado, para na sequência começar a disputa. Os treinos e o qualificatório terão entrada gratuita, enquanto para a corrida será cobrado R$ 5.

A primeira categoria a largar será a VX2. Como de costume, a etapa será encerrada com as disputas da VX1, onde as motos atingem mais de 100km/h. “A pista de Caarapó é muito tradicional, já recebeu provas nacionais. Tem característica média rápida com uma volta na média de 75km/h para estas motos [Vx1]”, explica.

Nessa categoria, os pilotos largam emparelhados e depois de 20 minutos é sinalizada a bandeira avisando que haverá mais duas voltas para o fim da prova. “Quem chegar primeiro vence”, completa Amaral.

TEMPORADA 2017

Essa será a terceira temporada da Copa MS de Velocross, que foi criada em 2015. De acordo com o organizador, o campeonato terá seis etapas, na seguinte ordem: Caarapó; Paranhos; Amambaí; 7 Quedas, Novo Horizonte do Sul; Montese (distrito de Itaporã); e Naviraí.