SURPREENDEU Contra reservas, Chapecoense decreta

1ª derrota de Cuca no Palmeiras

Com compromissos importantes pela Libertadores na próxima semana, Chapecoense e Palmeiras fizeram um jogo de pouca criatividade na Arena Condá. Sobrou, porém, vontade aos catarinenses, recompensados com a vitória por 1 a 0, na noite deste sábado (20), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Luiz Antonio marcou o único gol do duelo, aos 27 minutos do segundo tempo, aproveitando a bola rebatida por Fernando Prass em chute de Rossi.

Foi a primeira derrota de Cuca desde à recente volta ao clube alviverde. Na estreia, ele viu seus comandados golearem o Vasco por 4 a 0, no Allianz Parque.

Para descansar alguns jogadores, o Palmeiras optou por uma escalação alternativa, com apenas três de seus titulares em campo - Prass, Tchê Tchê e Willian. Na quarta-feira (24), encara o Atlético Tucumán (ARG) em casa precisando vencer para chegar às oitavas de final da Libertadores.

Já os catarinenses também dependerão de um triunfo na terça (23) contra o Zulia (VEN), em Chapecó, para alcançarem os mata-matas do torneio continental, mas ainda há o risco de perda de pontos pela escalação do zagueiro Luiz Otávio diante do Lanús (ARG), considerada irregular pela Conmebol.

A entidade sul-americana suspendeu o jogador por três partidas pela expulsão diante do Nacional (URU). A Chape alega não ter sido notificada sobre a punição.

O JOGO

Os 45 minutos iniciais foram recheados de lances truncados e pouco inspirados. A principal chance de gol surgiu aos 12, com Andrei Girotto ganhando de defesa palmeirense no alto, mas a cabeçada passou por cima da meta de Prass.

O Palmeiras criou a primeira chance de gol com poucos segundos de bola rolando na etapa final, em chute de Willian que Jandrei espalmou.

A Chape passou a contra-atacar e, desta forma, fez o único gol do jogo, com Luiz Antonio. O visitante, com a cabeça na Libertadores, teve reação tímida, mas ineficaz.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Palmeiras terá o clássico diante do São Paulo, sábado (27), no Morumbi. Já a Chapecoense duelará com o rival Avaí, no dia 29, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Victor Ramos, Luiz Otávio e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio e Seijas (Nenén); Rossi (Osman), Wellington Paulista (Tulio de Melo) e Arthur.

T.: Vagner Mancini

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Antônio Carlos, Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos; Tchê Tchê, Róger Guedes, Raphael Veiga (Hyoran) e Keno (Iacovelli); Willian (Erik).

T.: Cuca

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Público/Renda: 10.323 pessoas/R$430.750,00

Cartões amarelos: Andrei Girotto (Chapecoense) e Willian (Palmeiras)

Gols: Luiz Antônio, aos 27 minutos do segundo tempo (Chapecoense)