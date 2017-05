MUNDIAL Conselho da Fifa aprova mais duas vagas à Conmebol para a Copa de 2026

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (9) que o Conselho da Fifa aprovou o aumento do número de vagas para seleções da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Em uma reunião do conselho no Bahrein, a entidade máxima do futebol aumentou as vagas sul-americanas de quatro mais uma na repescagem para seis mais uma na repescagem.

De acordo com a Conmebol, o aumento de vagas às seleções da América do Sul na Copa do Mundo de 2026, que ainda não teve sua sede definida, deve ser aprovado na quinta-feira (11), no Congresso da Fifa.

O aumento no número de vagas é uma consequência do crescimento da Copa do Mundo em tamanho, pois a Fifa já anunciou que a competição terá um total de 48 seleções.

O tamanho do torneio, inclusive, é motivo para que a entidade máxima do futebol enxergue com bons olhos a candidatura conjunta de Estados Unidos, México e Canadá como sede do evento -anunciada no último dia 10 de abril.