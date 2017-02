FLAMENGO Conca evolui, mas estreia segue prevista para início de maio

As fotos e notícias vindas do Ninho do Urubu animam a torcida do Flamengo. O meia Darío Conca já treina com bola e está em plena recuperação da cirurgia no joelho. Apesar da empolgação, o prazo de retorno não foi alterado pelo departamento médico. A previsão é a de que o jogador retorne aos gramados no início de maio.

No entanto, a evolução de Conca é bem vista nos bastidores e até mesmo um retorno antecipado, ainda na segunda quinzena de abril, não foi inteiramente descartado.

O argentino já emagreceu e ganhou massa muscular em quase dois meses de Flamengo. A confiança é grande de que possa desempenhar o seu melhor futebol até dezembro, quando termina o contrato de empréstimo junto ao chinês Shangai SIPG.

Os treinos são intensificados a cada semana. Os trabalhos na academia já foram somados aos com bola e corridas no gramado. O departamento médico evita falar em prazos, mas transborda otimismo a cada atualização da situação do meia.

"O Conca tem evoluído satisfatoriamente e progredido nos exercícios. Já faz exercícios com intensidade maior e alguns trabalhos em campo. Ele nos deixa animados com a sua evolução porque vem progredindo como queríamos. Acreditamos que voltará dentro do prazo previsto", afirmou o médico Márcio Tannure.

Conca está inscrito no Campeonato Carioca. Se o Flamengo chegar à final, o camisa 19 rubro-negro deve estar presente pelo menos na segunda partida da decisão. As datas são 30 de abril e 7 de maio. Independentemente disso, falta pouco para o argentino voltar a desfilar o seu talento nos gramados brasileiros.