FLAMENGO Conca é recebido com festa em aeroporto

Enquanto o time ainda aproveita os últimos dias de férias, a torcida do Flamengo retomou sua rotina na manhã desta segunda-feira (9). E com festa. Dezenas de rubro-negros marcaram presença no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) para receber a nova estrela da equipe, o argentino Darío Conca

Por volta das 9h20, Conca passou pelo saguão do aeroporto e teve seu primeiro contato com a torcida do Flamengo. O jogador se mostrou bastante tímido e passou rapidamente pelo local, acenando para os torcedores e sem falar com jornalistas. Enquanto isso, os flamenguistas não pararam de cantar.

Com direito a provocações aos rivais cariocas, gritos de "festa na favela" e até o já famoso "cheirinho", aproximadamente 200 torcedores do Flamengo chamavam a atenção de todos que passavam pelo local.

"Não tem jogo, então a festa é no aeroporto. E com cheirinho de novo. Agora é o cheirinho do bi da Libertadores, o time está ficando forte", disse um dos torcedores mais empolgados, que carregava um spray que reproduzia a essência do otimismo dos rubro-negros.

Os fãs do Flamengo ainda provocavam o Vasco -com gritos de "ê, o Conca é melhor que o Nenê [camisa 10 do rival]"- e o Fluminense, último time do jogador no Brasil.

A empolgação era tanta que a hashtag #MeDeuConca ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil, em primeiro lugar.

Apesar de toda a festa da torcida, Conca ainda irá demorar para dar alegrias aos rubro-negros em campo. Em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, ele utilizará o CT do Flamengo para concluir seu tratamento e só ficará à disposição da comissão técnica em abril.

Peruano também chega

Outro reforço do Flamengo que também desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro nesta segunda foi o lateral Miguel Trauco. O jogador peruano, no entanto, passou sem ser notado pelo saguão do local.

Trauco desembarcou pouco antes das 6h e foi recebido por membros do estafe do Flamengo. Em silêncio no Rio, o peruano falou apenas durante o embarque, em Lima, na noite de domingo (8).

"Ainda nem cheguei, mas já deu para sentir o calor da torcida nas redes sociais. Isso motiva e fortalece muito", disse, rapidamente.

Conca e Trauco vestirão a camisa do Flamengo oficialmente na próxima quarta-feira (11), na reapresentação do elenco para a temporada 2017.