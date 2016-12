CHAPECOENSE Comissária desabafa e

defende piloto morto

Um dos seis sobreviventes da tragédia do avião da Chapecoense, a comissária de bordo Ximena Suarez usou seu Facebook para defender o piloto e amigo Miguel Quiroga, que também era dono da companhia Lamia. Em texto publicado em português, a boliviana desabafou e pediu para que "Micky", como ela o chamava, não seja julgado.

- Este piloto para mim morreu como um herói sim. E não digo isso só porque ele tem a mesma nacionalidade que eu no sangue, mas sim porque ele ainda permitiu que os outros tripulantes pudessem ter um enterro digno e suas famílias possam dar um último adeus a eles da forma que realmente merecem - escreveu Ximena, que contou com tradução em português.

- Por que apontar o dedo sem olhar e imaginar que ele como todos os seres humanos normais são defeituosos? Por que não te calas? Por que não parar de culpar? Para com isso! Pensa - desabafou Ximena, que ainda está sob cuidados médicos num hospital em Medellín.

Confira o texto completo logo abaixo:

"Ajuda-me a #compartilhar!

É fácil julgar! Linda imagem!

Então hoje o piloto se tornou o vilão.

Então hoje o piloto tornou-se o assassino.

Então hoje é culpa do piloto.

Então hoje o piloto era o pão duro.

Então hoje o piloto ficou irresponsável.

São tantas as culpas que este piloto ' hoje traz, depois de ontem ter continuo honrado como um herói!

Ontem era o homem, era o melhor, era o monstro, o super, o admirado por todos né? A verdade é que nunca estamos satisfeitos, a verdade é que sempre preferimos julgar, a verdade é que nunca deixamos de ir pela cabeça dos outros.

Minha gente este pobre homem também morreu, não saiu ileso, não sobreviveu para voltar para sua casa ou simplesmente nos contar a sua versão sobre o fato ocorrido, porque julgar tanto alguém que não pode se defender? Porque magoar tanto a sua família com comentários desnecessários e dolorosos?

Porque apontar o dedo sem olhar e imaginar que ele como todos os seres humanos normais são defeituosos? Porque não te calas? Por que não parar de culpar? Pára com isso! Pensa.

Desde quando a notícia deste grave acidente, foi confirmado que estamos a ver homenagens, textos de reflexão sobre a vida ou sobre os nossos comportamentos, desde ontem estamos recebendo imagens ou vídeos que tentem fazer-nos mudar a nossa forma de agir e de pensar, e nós ao em Vez de tentar amadurecer com a dor, simplesmente nos tornamos piores, pois julgamos sem saber, nós sem verdades, estudamos coisas sem pensar. Será que tudo isto que aconteceu não doeu? Não te fez refletir? Não te vez ver a vida de outra maneira? Por favor! Vamos respeitar, vamos ter compaixão, procuremos entender, vamos crescer em pensamentos e atitudes.

Como eu disse em um post ontem, Deus não permite que nenhuma folha cai de uma árvore sem ter um motivo, pois bem! Infelizmente a vida não é eterna, infelizmente, não podemos desviar da rota final que todos teremos um dia, infelizmente, todos nós somos passageiros da nave a bordo chamado vida. Infelizmente, quando chega a hora não tem como fugir dela. Assim que, se o piloto foi ou não culpado aprende a calar a boca, aprenda a respeitar porque nem sequer vivo está. Este homem tinha sonhos, metas, tinha família, tinha filhos, amigos, este homem amava o que fazia e lutou muito para poder dar o seu nome e fazer história na aviação boliviana. Nada disso foi em vão, tudo na vida tem um motivo e um porque, e nós não podemos fazer nada.

Este piloto para mim sim morreu como um herói, e não digo isso só porque ele tem a mesma nacionalidade que eu no sangue, mais sim porque ele ainda permitiu que os outros tripulantes pudessem ter um enterro digno e suas famílias possam dar um último adeus A eles da forma que realmente merecem.

Este piloto tem o meu respeito e sinceramente este piloto não morreu só hoje voa mais alto e sobre o equipamento que ela levava rumo a conquistar um título tão sonhado estão subindo sim a série, sério para o céu, rumo ao time de Deus! Micky Quiroga.

#Chapecoensesubindoaserie

#Chegandoaoceu

#Mickynaomorreusoaprendeuavoarmaisalto

#Deusosrecebaemsuasantagloria"