copa do brasil Comercial tem primeira 'decisão'

do ano, diante do Joinville Colorado precisa vencer a todo custo para avançar de fase

O Comercial enfrenta o Joinville (SC), hoje, em confronto válido pela Copa do Brasil - o duelo será às 19h45min, no Estádio Morenão.

Com a mudança no regulamento do torneio, somente a vitória interessa à equipe da Capital. Em caso de empate, o time visitante fica com a vaga para a segunda fase da competição.

A classificação é fundamental para o técnico Márcio Bittencourt retomar a confiança da equipe, que não vence a dois jogos no Campeonato Sul-Mato-Grossense. No próximo domingo, o Colorado enfrentará o Operário, no Morenão.

Márcio comandou a equipe em três partidas pelo Estadual - todas em casa - e já sofre cobranças da torcida. A estreia com vitória diante do Novo, por 2 a 1, deixou uma boa impressão e empolgou os torcedores. Na sequência, porém, veio a surpresa com uma derrota de virada, por 3 a 2, para a Serc de Chapadão.

Mas, a insatisfação vinda da arquibancada surgiu no último domingo, em partida contra o União ABC. Depois de sair atrás no placar, a equipe comercialina sofreu para buscar o empate. Bittencourt deixou o gramado sob vaia de parte dos torcedores.

Com o recente início de trabalho no clube, o técnico pediu paciência. O gestor de futebol do clube, Paulo Telles, amenizou a cobrança sobre o treinador mas lembrou da importância do jogo de hoje.

“Uma semana decisiva para o Comercial, não só para o Márcio. Existe um trabalho em conjunto. Futebol é isso, fazemos o planejamento mas se dentro de campo não tem resultado é natural e necessário as vezes, algumas mudanças” disse Telles.

Os ingressos são vendidos por R$ 30 (arquibancada) e R$ 50 (cadeira). Estudantes e idosos pagam meia-entrada. Confira os postos de venda: Supritec (Rua 13 de Maio, 856); Gugu Lanches (Av. Afonso Pena, 1495); Sede do Comercial (Rua Jeribá, 454); Lotérica Real (Rua Rui Barbosa, 848); e Padaria Dico (Rua Mato Grosso, 3463).