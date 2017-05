estreia dia 21 Comercial reforça defesa, meio-campo

e ataque para Série D do Brasileiro

Com estreia no Campeonato Brasileiro Série D prevista para o próximo dia 21 de maio, o Comercial se movimenta a fim de reforçar o elenco remanescente do Estadual.

Nesta quinta-feira (4), a diretoria apresentou três novos atletas, que acirram a disputa pela titularidade na defesa, meio-campo e ataque.

No setor ofensivo, o reforço é o atacante Guilherme, 24 anos, que jogou o Estadual 2017 pelo Águia Negra. Em 2014, foi artilheiro do Sul-mato-grossense - com dez gols - quando atuava pelo Cene.

O atleta promete usar a experiência acumulada quando jogou a Série D do ano passado, pelo Sete de Dourados, a favor do Colorado da Capital. “Eu joguei a Série D em 2016 e sei o quanto essa competição é difícil, mas temos totais condições de brigar pelo acesso”, disse.

Em sua segunda passagem pelo futebol de Mato Grosso do Sul, o volante Jonatas “Kasado”, 28, chega ao Comercial para fortalecer o meio-campo.

O jogador atuou pelo Ivinhema em 2016 e estava no Passo Fundo-RS, onde disputou o Campeonato Gaúcho. Sua contratação foi um pedido do técnico comercialino, Valter Ferreira, a quem Kasado promete não decepcionar.

“Não sei o que aconteceu no Estadual para o time ser eliminado nas quartas de final, mas a equipe já tem uma espinha dorsal e vejo que estão todos focados em subir para a Série C”, declarou.

Já o lateral esquerdo Saloma, 24, foi contratado para brigar por posição no sistema defensivo do Colorado. O atleta também veio do Águia Negra, onde se destacou pelas descidas ao ataque. “Para a gente conseguir sucesso, tem que começar, e é com esse pensamento que vamos jogar a Série D”, contou.

O Comercial estreia na Série D do Brasileiro diante do Sinop-MT, às 17h do dia 21 de maio, no Morenão. A equipe de Campo Grande está no Grupo 10, ao lado de Anápolis-GO, Ceilândia-DF e Sinop-MT.