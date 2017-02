No Morenão Comercial luta até o fim, mas

diz adeus à Copa do Brasil

O Comercial perdeu para o Joinville, por 1 a 0, e deu adeus à Copa do Brasil 2017. O confronto decidido em jogo único foi na noite de ontem, no Estádio Morenão – a equipe catarinense jogava pelo empate. Apesar da eliminação na primeira fase do torneio, o time colorado deixou o gramado com aplausos da torcida, que reconheceu a disposição dos jogadores em campo.

“Enfrentamos um time de Série B que tem um custo de R$ 2,5 milhões. O futebol por lá [Santa Catarina] tem competições o ano inteiro, é um time de qualidade. Mas acho que nossa equipe foi valente, foi de igual prá igual. Se a gente sai na frente no placar seria diferente, porque dificilmente eles iriam conseguir virar”, analisou o técnico comercialino, Márcio Bittencourt.

Com a derrota, o treinador começa a pensar no clássico de domingo, contra o rival Operário, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense. O duelo válido pela quarta rodada do Estadual será às 15h, no Estádio Morenão.