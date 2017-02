SUL-MATO-GROSSENSE Comercial ganha quatro reforços para duelo com Costa Rica pelo Campeonato Estadual Equipes se enfrentam hoje, às 15h, no Estádio Morenão

Dos quatro reforços para a sequência do Sul-Mato-Grossense, o Comercial conseguiu inscrever três para a partida de hoje contra o Costa Rica, às 15h, no Estádio Morenão. Os jogadores que podem reforçar o setor defensivo são: o lateral-direito Thiago Ryan que veio do Metropolitano (SC); o zagueiro Zé Adriano, que estava no Taboão da Serra (SP); e o goleiro Jefferson, que veio do Dom Bosco (MT). Já o atacante Luiz Ricardo, que estava no futebol do Vietnã, ainda aguarda a regularização para poder vestir a camisa colorada.

Desde o início da semana, os recém-contratados vinham treinando com o restante do grupo. Mas com a indefinição pelos trâmites burocráticos, o técnico Márcio Bittencourt deixou para definir os titulares hoje. “Trabalhamos essa semana com essa dúvida [se os jogadores poderiam jogar], fiz várias experiência”, diz o técnico.

Apesar da derrota na última rodada para o rival Operário (por 3 a 1), Bittencourt diz que o clima no grupo é de tranqüilidade. Ontem, os atletas participaram de um recreativo para encerrar a preparação para o duelo com o Costa Rica.

Com 4 pontos no Grupo A, o Comercial segue na parte de baixo da tabela, após quatro rodadas do torneio. A mesma pontuação do adversário. Nas contas de Bittencout, o colorado precisa de mais três vitórias, em sete jogos, para avançar às quartas de final. “Temos que fazer os pontos em casa e buscar fora”, afirmou.

Para atrair o torcedor no confronto de hoje, a diretoria comercialina faz campanha promocional. Mulheres vestindo a camisa do clube não pagarão para entrar no Estádio Morenão. Os ingressos são vendidos por R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeira). Estudantes e idosos pagam meia-entrada.

Confira os postos de venda: Supritec (Rua 13 de Maio, 856); Gugu Lanches (Av. Afonso Pena, 1495); Sede do Comercial (Rua Jeribá, 454); Lotérica Real (Rua Rui Barbosa, 848); e Padaria Dico (Rua Mato Grosso, 3463).

A RODADA

A quinta rodada do Estadual tem outros três jogos, hoje. O líder Operário vai a Chapadão do Sul, onde enfrenta os donos da casa, às 15h. Com 9 pontos, o Galo vem seguido de perto pela equipe do interior, com 6. A rodada tem ainda: Ivinhema x Naviraiense, às 17h; e Águia Negra x Urso, às 19h.