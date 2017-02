no morenão Comercial empata e não avança

na tabela de classificação do Estadual

O Comercial ficou no empate em 1 a 1 com o União/ABC na tarde de hoje, no Morenão, pela terceira rodada do Campeonato Sul-mato-grossense.

Com o resultado, a equipe colorada é terceira colocada do Grupo A, com 4 pontos somados. O União/ABC fica na quinta posição, com os mesmos 4 pontos, mas com saldo de gols inferior (-3) ao de Comercial (0) e Costa Rica (0).

O gol do União/ABC foi anotado por Andrade, aos 13 minutos do segundo tempo. O Comercial empatou aos 37 minutos, com Júlio Cezar.

Na próxima rodada, o Comercial tem clássico com o Operário. O jogo será no próximo domingo (19), às 15h, no Morenão. Já o União/ABC recebe Chapadão às 16h do sábado (18), também no Morenão.

RODADA

Outros três jogos foram realizados neste domingo (12) pelo Campeonato Sul-mato-grossense. Veja os resultados:

Grupo A - Costa Rica 1 x 0 Operário

Grupo B - Corumbaense 1 x 0 Águia Negra

Grupo B - Urso 0 x 1 Ivinhema