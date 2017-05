FUTEBOL Comercial deixa vitória escapar nos acréscimos, mas segue líder Na próxima rodada, o Comercial recebe o Ceilândia, no Morenão.

O Comercial vencia até os acréscimos, mas cedeu empate em 1 a 1 ao Anápolis-GO neste sábado (27), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a equipe colorada na liderança do Grupo 10.

O gol do Comercial saiu aos 47 minutos da primeira etapa, com o lateral-direito Mizael cobrando falta. Os comandados do técnico Valter Ferreira tinham o resultado favorável até os 50 minutos do segundo tempo, mas não resistiram à pressão imposta pelo Galo da Comarca e o atacante Pedro Henrique empatou para o time goiano.

O Jonas Duarte recebeu público de 3.166 torcedores na tarde deste sábado, para uma renda de R$ 61.020.

Com quatro pontos somados, a equipe campo-grandense lidera, momentaneamente, sua chave.

O Ceilândia-DF está na segunda colocação, com três pontos, mas pode ultrapassar o Comercial neste domingo (28), caso vença o lanterna do grupo, Sinop-MT, no Mato Grosso. Por sua vez, o Anápolis está em terceiro, com um ponto.

Na próxima rodada, o Comercial recebe o Ceilândia, no Morenão. A partida está marcada para domingo (4 de junho), às 16h (MS).