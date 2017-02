NO MORENÃO Comercial cai diante do

Chapadão em jogo dentro de casa

O Comercial perdeu por 3 a 2 para o Chapadão em pleno Morenão, na tarde de hoje, em Campo Grande. O duelo foi válido pela segunda rodada do grupo A do Campeonato Sul-mato-grossense. Público e renda da partida não foram divulgados.

Os gols do Comercial foram marcados por Roger e Júlio César. Já o Chapadão foi às redes com Soares, Anderson e Tiago. Com o resultado, o Comercial estaciona nos três pontos. Chapadão agora soma quatro.

O Comercial volta à campo no próximo domingo, contra o União/ABC, às 16h, no Morenão. Já o Chapadão visita o Novo no sábado que vem, às 17h, também no Morenão.

RODADA

Dois jogos válidos pela segunda rodada do Estadual serão realizados neste domingo (5). Confira:

Grupo A - Novo x Operário - 16h, no Morenão, em Campo Grande.

Grupo B - Ivinhema x Corumbaense - 17h, no Saraivão, em Ivinhema.