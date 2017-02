ESPORTE Comercial abre campanha para levar famílias ao Estádio Morenão no sábado Jogo contra o Costa Rica é válido pela 5ª rodada do Campeonato Estadual

O Comercial abriu campanha promocional para atrair torcedores no jogo contra o Costa Rica, nesse sábado de Carnaval. Mulheres vestindo a camisa do clube não pagará para entrar no estádio Morenão, onde o Colorado entra em campo, às 15h30min. O confronto será válido pela quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

“Todos os jogos teremos um atrativo para promover, queremos a família no estádio. Dessa vez, o casal pode ir com o filho e só o pai paga”, exemplifica o presidente comercialiano, Valter Mangini, lembrando que crianças até doze anos tem entrada gratuita.

O dirigente falou também da importância da vitória no Morenão. “Não podemos mais perder pontos dentro de casa. Tivemos quatro jogos e ganhamos um, perdemos dois e empatamos um”, analisa Mangini.

O Comercial ocupa a quinta colocação do Grupo A, com 4 pontos na tabela. Tem a mesma pontuação que o lanterna Novo, mas leva a melhor no critério de desempate por saldo de gols. O Operário lidera o grupo com 9 pontos.

INGRESSOS

Os ingressos para a partida de sábado são vendidos antecipadamente por R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeira). Estudantes e idosos pagam meia-entrada.

Confira os postos de venda: Supritec (Rua 13 de Maio, 856); Gugu Lanches (Av. Afonso Pena, 1495); Sede do Comercial (Rua Jeribá, 454); Lotérica Real (Rua Rui Barbosa, 848); e Padaria Dico (Rua Mato Grosso, 3463).