Brasileirão Com Vasco de volta, Série A terá quatro grandes do Rio pela 1ª vez desde 2013

Num Maracanã lotado, o Vasco venceu por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado (26). Com a vitória, o time carioca garantiu a terceira posição, com 65 pontos, e o acesso à Série A do Brasileiro.

Essa será a primeira vez desde 2013 que os quatro grandes do Rio, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, disputarão a primeira divisão do Nacional. Em 2014, o Vasco disputou a segunda. Subiu nesse mesmo ano, mas o Botafogo caiu e jogou a Série B em 2015.

No primeiro tempo, até parecia que quem estava brigando pelo acesso era o Ceará, que dominou a defesa vascaína. Eduardo marcou o gol dos visitantes num chute forte de fora da área, pouco depois de duas grandes defesas do goleiro vascaíno Martín Silva.

A virada do Vasco veio com dois gols do jovem atacante Thalles, 21, aos 3 e aos 5 min do segundo tempo.

No primeiro, ele aproveitou bola que sobrou na área após rebote deixado pelo goleiro Éverson. Logo na sequência, após cobrança de lateral, Jorge Henrique escorou de cabeça e Thalles escorou para marcar o gol que garantiu o acesso à Série A.

Mesmo sem encantar sua torcida, o Vasco foi líder do campeonato até a 28ª rodada. No jogo seguinte, perdeu para o Paysandu e caiu para a segunda colocação, posto que ocupou até o término do seu 34º jogo.

Logo depois, um empate contra o Luverdense em casa fez o time carioca cair para o terceiro lugar. O Vasco corria o risco de não subir caso perdesse para o Ceará e o Náutico batesse o Oeste, mas o time do Recife perdeu por 2 a 0.

Além do Vasco, Atlético-GO, Avaí e Bahia garantiram o acesso. Joinville, Tupi, Bragantino e Sampaio Corrêa foram rebaixados para a Série C.