fim 1º turno Com titulares poupados, Palmeiras

perde em casa para Atlético-PR

Sem Willian, Guerra, Mina, Roger Guedes e outros titulares poupados, o Palmeiras perdeu de 1 a 0 para o Atlético-PR em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo (9).

Jogando em casa, a equipe comandada por Cuca começou a disputa de forma bem ofensiva. Borja conseguiu um escanteio cobrado por Raphael Veiga nos minutos iniciais e tentou, sem sucesso, marcar de voleio.

O Atlético-PR aproveitou diferentes contra-ataques ao longo do jogo, mas o gol só foi possível após cobrança de escanteio por Guilherme. Zagueiro do Palmeiras campeão da Copa do Brasil de 2012 e rebaixado no mesmo ano do Campeonato Brasileiro, Thiago Heleno cabeceou e marcou contra a ex-equipe aos 17min do primeiro tempo.

O segundo tempo teve outro ritmo, com o Palmeiras também com maior posse de bola, embora ainda pouco criativo e perigoso para o rival. Antônio Carlos arriscou um belo chute aos 19min do segundo tempo, mas a bala foi para fora.

O palmeirense Deyverson, que entrou no intervalo no lugar de Raphael Veiga, teve ao menos duas oportunidades no fim da partida.

Sem Dudu, Prass, que estava como reserva de Jaílson desde a 15ª rodada quando foi para a Ilha do Urubu jogar contra o Flamengo, recebeu a braçadeira de capitão e fez boas defesas.

O Palmeiras apertou nos momentos finais, sobretudo nos cinco minutos de acréscimo. O jogo terminou com Deyverson e Paulo André, irritados, separados pelos colegas.

Apesar do revés, o Palmeiras mantém-se na ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 32 pontos. O Atlético-PR, com 26 pontos, ganha fôlego para se afastar da zona de rebaixamento e galgar melhores posições.

O Palmeiras enfrenta um novo desafio durante a semana. A equipe comandada por Cuca joga contra o Barcelona (EQU) na quarta-feira (9) pelas oitavas de final da Libertadores. A equipe precisa ganhar com uma vantagem de dois gols para avançar no torneio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS

Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Juninho (Antônio Carlos) e Zé Roberto; Jean Tchê Tchê e Veiga (Moisés); Michel Bastos, Erik (Deyverson) e Borja. Técnico: Cuca

ATLÉTICO-PR

Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Esteban Pavez, Lucho González (Eduardo) e Guilherme, Pablo (Nikão) e Sidcley; Éderson (Lucas Fernandes). Técnico: Fabiano Soares

Cartões amarelos: Michel Bastos (P); Guilherme, Paulo André e Fabrício (A)

Gol: Thiago Heleno (A), aos 17min do 1º tempo

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Juiz: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Renda: R$ 1.706.659,17

Público: 29.778 pagantes