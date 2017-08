Força máxima Com titulares, Cruzeiro vence o Sport e termina a rodada dentro do G6

Na quarta-feira (23) o Cruzeiro tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Como foi derrotado em Porto Alegre, o time mineiro precisa vencer para chegar à final. Mesmo assim, nada de poupar o time diante do Sport neste domingo (20). Com força máxima, a equipe celeste bateu a equipe pernambucana por 2 a 0, com gols de Sassá e Raniel, no Mineirão.

Como a meta do clube é buscar vaga na próxima Copa Libertadores, seja via Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, a opção pela equipe titular diante do Sport foi uma estratégia do técnico Mano Meneses, por se tratar de um concorrente direito. Antes de a 21ª rodada começar, o clube rubro-negro estava na frente do Cruzeiro. Estratégia que funcionou no Brasileirão. Resta saber como o time vai se comportar diante do Grêmio.

Já o Sport começou a rodada dentro do G6, mas ao entrar em campo já não estava mais na zona de classificação à Copa Libertadores, passado pelo Atlético-PR. A equipe pernambucana precisa pelo menos empatar com o Cruzeiro para se manter entre os seis primeiros colocados.

O JOGO

Por cerca de 30 minutos, os iniciais, o Sport foi melhor do que o Cruzeiro. Foi do clube pernambucano as três melhores chances, todas com André. Porém, o centroavante não foi feliz e finalizou todas para fora. Oportunidades perdidas que fizeram falta mais tarde.

O Cruzeiro começou a partida com dificuldades para criar jogadas. Nas poucas vezes em que conseguiu chegar perto da área de Magrão, Sassá estava impedido em duas oportunidades.

Mas na primeira chance que teve para finalizar o camisa 99 não decepcionou. Sassá marcou de cabeça, após cruzamento de Ezequiel, aos 33 minutos do primeiro tempo, o único gol da tarde no Mineirão. O centroavante chegou aos seis gols em oito jogos pelo Cruzeiro, neste Brasileirão.

Aos 31 minutos do segundo tempo Sassá deixou o campo para a entrada de Raniel. Alguns torcedores, aqueles que ficam mais próximos do banco de reservas, reclamaram com o técnico Mano Menezes. O treinador pediu para os cruzeirenses tivessem um pouco mais de paciência.

Raniel aproveitou a única chance que teve e fez o segundo gol do Cruzeiro.

Na comemoração, Mano Menezes se virou para os torcedores e sinalizou que ele estava certo.

LUXEMBURGO

O técnico Vanderlei Luxemburgo está na história do Cruzeiro. Em 2003, sob o comando dele, o clube conquistou a Tríplice Coroa (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro).

Porém, a segunda passagem, em 2015, não foi de boas lembranças. Foram apenas 19 jogos e queda na 21ª rodada do Brasileirão, na derrota por 1 a 0 para o Santos, no Mineirão. Luxa foi substituído por Mano Menezes. Dois anos depois, o treinador retornou ao Mineirão, para enfrentar o Cruzeiro, também pela 21ª rodada do Brasileiro.

CRUZEIRO

Fábio, Ezequiel, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson (Lucas Silva), Rafinha, Thiago Neves; Alisson (Élber) e Sassá (Raniel). T.: Mano Menezes

SPORT

Magrão, Samuel Xavier, Henriquez, Ronaldo Alves e Mena (Anselmo); Rithely, Patrick, Éverton Felipe (Rogério), Diego Souza e Reinaldo Lenis (Juninho); André.

T.: Vanderlei Luxemburgo

Gols: Sassá aos 33min do 1º tempo; Raniel, aos 41min do 2º tempo

Cartões amarelos: Rafinha (C)

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 7.765 pagantes

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)