brasileiro Com tabu em São Januário, Vasco

desafia 100% do Fluminense

O Vasco enfrenta o Fluminense neste sábado, às 16h (de Brasília), em São Januário, no primeiro clássico carioca do Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino tem uma difícil missão, pois a equipe de Abel Braga venceu seus primeiros dois jogos na competição e só está atrás do Grêmio na classificação por ter saldo de gols inferior.

Para se impor diante do arquirrival, o Vasco escolheu seu próprio estádio para abrigar o confronto. Nele, derrotou o Bahia pela segunda rodada por 2 a 1, com a presença de mais de 19 mil torcedores. Além disso, o Vasco não perde para o Fluminense em São Januário há 44 anos, ou dez jogos. A última partida entre eles no estádio, porém, aconteceu em 2005 -vitória vascaína por 2 a 0, com dois gols de Romário.

Se esses números parecem favoráveis ao Vasco, o mesmo não se pode dizer dos confrontos neste ano. Vasco e Fluminense se enfrentaram duas vezes no Maracanã, e o time tricolor venceu ambas por 3 a 0. A segunda partida foi válida pela semifinal do Campeonato Carioca.

Para enfrentar o Flu, o técnico Milton Mendes adotará a mesma estratégia do duelo frente ao Bahia. O veterano Nenê continua no banco de reservas, enquanto Kelvin permanece no time titular para dar mais velocidade ao ataque. Luís Fabiano, que desencantou ao marcar seu primeiro gol em São Januário no duelo contra o Bahia, será o centroavante.

O único desfalque do Vasco, que na estreia foi goleado por 4 a 0 pelo Palmeiras, é o zagueiro Rafael Marques. Contundido, ele dará lugar a Breno, recém-contratado do São Paulo.

O Fluminense vem fazendo uma campanha surpreendente depois de perder a final do Campeonato Carioca e sair atrás na disputa com o Grêmio por vaga na Copa do Brasil. Até agora, o time de Abel Braga derrotou o Santos no Maracanã e o Atlético-MG em pleno estádio Independência.

Com o centroavante Henrique Dourado em boa fase -são três gols e uma assistência em dois jogos-, o Fluminense não poderá contar com o meia Sornoza. O equatoriano sofreu fratura no tornozelo diante do Atlético e só deve voltar aos gramados daqui a três meses.

Outro desfalque do time por contusão é o atacante Wellington Silva. Em compensação, Gustavo Scarpa fará seu segundo jogo consecutivo como titular após se recuperar de uma lesão no pé que o afastou por dois meses do futebol. Para o lugar de Sornoza, o volante Douglas foi o escolhido.

FICHA TÉCNICA

VASCO

Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão; Henrique; Jean, Douglas, Yago Pikachu, Mateus Vital; Luis Fabiano, Kelvin. T.: Milton Mendes

FLUMINENSE

Diego Cavalieri, Lucas, Nogueira, Henrique, Léo; Orejuela, Douglas, Wendel, Gustavo Scarpa; Richarlison, Henrique Dourado. T.: Abel Braga

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Raphael Claus (SP)