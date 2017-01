COPINHA Com show de Carlinhos, Corinthians goleia Operário-MS e se garante na 2ª fase

O Corinthians assegurou a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo com um jogo de antecedência ao golear o Operário-MS por 4 a 0 na noite desta sexta-feira, no estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP). Camisa 9 do Timão, Carlinhos marcou duas vezes e participou ainda dos gols de Pedrinho e Mantuan.

PRIMEIRO TEMPO

Diferentemente da estreia contra o Pinheiro-MA, quando conseguiu construir o placar com bastante rapidez, o Corinthians sofreu até abrir o marcador contra o Operário-MS. Não que o goleiro Filipe tenha sido ameaçado alguma vez, mas a forte marcação dos sul-matogrossenses dificultou as chegadas do Timão. Além disso, o goleiro Lucas fez algumas boas defesas.

Aos 31 minutos, porém, o centroavante Carlinhos puxou um lindo contra-ataque e deu gol de presente para Pedrinho. Com direito a chapéu em João Vitor e drible da vaca em Matheus Cuíca, a arrancada terminou em chute travado por Caio. A bola ficou livre para Pedrinho marcar.

SEGUNDO TEMPO

Goleador de ofício, Carlinhos voltou para o segundo tempo a fim de buscar seu objetivo pessoal, que é a artilharia da competição. Com 51 segundos, recebeu lançamento de Mantuan e bateu na saída do goleiro. O segundo gol veio aos 15: Mantuan achou Fabricio Oya livre. Solidário, tocou para Carlinhos, que driblou o goleiro e marcou: terceiro do Timão, quarto dele na Copinha.

Com domínio absoluto do jogo, o Timão fez mais um aos 21 minutos. Carlinhos deu novo drible da vaca, dessa vez em João Vitor, e depois cruzou para Mantuan. Com categoria, o capitão do Timão acertou um belo chute no ângulo, dando números finais ao jogo.

PROFESSOR DE OLHO

Mais uma vez, o técnico Fabio Carille, do profissional do Corinthians, esteve em Taubaté para acompanhar a performance dos meninos do time sub-20. De olho em promoções, o treinador deve ter gostado das atuações de Mantuan e Carlinhos, destaques da noite.

TABELA

Na primeira partida da rodada dupla do Grupo 17, o Taubaté aproveitou o fato de atuar em casa e venceu o Pinheiro-MA por 1 a 0. Na última rodada, Taubaté e Corinthians duelam pela primeira posição do grupo, domingo, às 17h, já que as duas equipes possuem seis pontos na tabela. Os outros dois times buscarão os primeiros pontos mais cedo, às 15h.