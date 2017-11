Com sal grosso, Sport vence Bahia e continua na briga contra o rebaixamento

Felpuda

Discretamente, as primeiras mudanças estão sendo feitas como preparativos para as eleições de 2018, com vistas à continuidade no poder. Por enquanto, mexe-se em uma peça de bispo aqui, outra acolá e gavetas vão sendo desocupadas, sem alarde. Mas não vai demorar para que a movimentação atinja torre e rainha e, assim, será exposta a estratégia no tabuleiro político-eleitoral. É esperar para ver. Ester Figueiredo