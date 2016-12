Argentina Com oferta da China, Tévez se diz em dúvida sobre o Boca: "Estou sofrendo"

Pretendido pelo Shanghai Shenhua, da China, com uma proposta de cerca de 40 milhões de euros, Carlos Tévez segue em dúvida sobre seu próprio futuro. Em entrevista ao TyC Sports, da Argentina, o atacante pareceu não se importar muito com a quantia envolvida na negociação e mostrou uma inclinação para ficar no Boca Juniors. No entanto, a má fase do clube e confusões recentes parecem ter colocado um ponto de interrogação na cabeça do craque de 32 anos, que manteve sua decisão em aberto.

- Eu não me imagino saindo, não passa pela minha cabeça. Estou sofrendo muito, mas não é o momento para decidir nada agora (...) estão abertas todas as possibilidades - afirmou Tévez em entrevista.

Quando saiu do Juventus, mesmo cobiçado no futebol europeu, Tévez explicou que decidiu retornar ao Boca Juniors para estar mais próximo de sua família. E parece que isso ainda não mudou. O atacante manteve a esperança dos torcedores de ficar, mas talvez apenas uma mudança de mentalidade dentro do próprio clube pode convencê-lo a não sair para o futebol chinês ou mesmo pendurar as chuteiras.

- Voltei ao Boca para passar minha vida, ficar, estar feliz com minha família e que minhas filhas cresçam aqui. Mas a possibilidade de curtir é tão curta e a amargura que se tem quando as coisas não acontecem é tão grande e tão pesada que é preciso ser repensado.