Futebol Com mais segurança que torcida, seleção

se apresenta para treinos em Paris

A apresentação da seleção brasileira na manhã desta segunda-feira (6) foi marcada pela maior presença de seguranças do que de torcedores no hotel em que a delegação ficará hospedada em Paris. Não houve qualquer assédio, com apenas uns poucos transeuntes parando por curiosidade, sem grande interesse.

Até mesmo a chegada de Neymar, ídolo do PSG, ocorreu em clima de tranquilidade. No momento em que o atacante apareceu, o alvoroço se deu apenas por parte de fotógrafos e cinegrafistas. As pessoas passavam na rua como se nada ocorresse na manhã de segunda-feira (6) em Paris.



Na chegada de Daniel Alves, uma francesa perguntou: "Quem seria?". Ao ser avisada que trata-se do lateral do PSG, a popular respondeu: "Ele faz o que?", mostrando uma certa desinformação.



Assim, o batalhão de aproximadamente 15 seguranças engravatados, que fazem a escolta na porta do hotel, teve pouco trabalho até o momento.



O Brasil treinará em Paris para os amistosos contra o Japão, na próxima sexta-feira (13), e Inglaterra no dia 14 de novembro.



Além de Neymar e Daniel Alves, se apresentaram nesta segunda-feira (6) Paulinho, Alisson Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva, Marcelo e Casemiro. Renato Augusto se apresentou no último domingo, mesmo dia que o técnico Tite chegou a Paris.



Apenas Diego (Flamengo) e Diego Souza (Sport) não chegarão a tempo do treino desta segunda-feira (6).