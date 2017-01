COPA SP Com goleada, Paulista se torna

primeiro finalista da Copinha

O Paulista é o primeiro time a garantir presença na Final da Copa São de Futebol Júnior ao vencer o Batatais por 5 a 1 em casa na manhã deste domingo (22). A equipe começou dominando a partida, mas sem criar boas chances.

O placar foi aberto em um escanteio aos 13 min. Maurílio estava no segundo pau e subiu mais que todo mundo cabeceando na gaveta.

O Batatais reagiu e passou a controlar a partida, mas não conseguiu criar chances para chegar ao gol de empate. O Paulista começou a definir a semifinal logo no primeiro minuto do segundo tempo. Molter contou com uma falha da zaga para tocar de casquinha na pequena área. Caprichosa, a bola tocou na trave e entrou.

As chances do Batatais na partida acabaram com dois gols em sequência do adversário. Aos 17 min, um atleta do Batatais errou o domínio da bola no meio de campo e permitiu que a defesa fosse pega desprotegida. Brayan tirou o goleiro e fez 3 a 0. No minuto seguinte, Molter se antecipou aos zagueiros e a semifinal virou goleada.

O Batatais ainda descontou aos 23 min com Douglas Pote batendo pênalti. Nada que mudasse o andamento do confronto ou o domínio do Paulista. Até porque Matheus Sylvestre recebeu uma assistência milimétrica na pequena área e marcou o quinto gol do Paulista.

Com o finalista definido, houve uma atitude muito aplaudida pela torcida. Carlinhos, do Paulista, se envolveu num choque contra um adversário. Ele ficou se contorcendo no chão e tinha dificuldades para respirar. Yuri, do Batatais, tirou a camisa e abanou o adversário, iniciativa celebrada pelos torcedores.

Campeão da Copinha em 1997, o Paulista espera o vencedor de Corinthians e Juventus que jogam a outra semifinal às 19h45 na Arena Barueri. No título do Paulista, o adversário foi justamente o Corinthians, time batido nos pênaltis na decisão.